Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. Він сказав, що повинна робити наша держава для зменшення потужностей ворога.

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Шлях до перемоги України

Гроші на війну в Кремля однаково будуть навіть ціною зниження рівня життя громадян Росії. Наприклад, росіяни заміняють імпорт із Заходу на індійський чи китайський. Він дешевший, але відповідно й менш якісний.

У чому смерть Кощія (Росії – 24 Канал)? У переробній нафтовій промисловості. В росіян проблеми із заміною обладнання, тому що воно виробляється тільки на Заході. Тут Китай та Індія їм не допоможуть,

– зауважив політолог.

Україна вже перейшла до тактики знищення російської нафтової промисловості. Дрони Служби безпеки України системно прилітають по нафтопереробних підприємствах та портах. Зокрема, порти Новоросійська становлять приблизно 30% експорту нафти й зерна, порти Балтійського моря – ще 30%.

Знищення цієї інфраструктури дуже болюче для росіян, оскільки зброю та деталі до неї окупанти можуть імпортувати, адже вона малогабаритна і її можна знайти на відкритому ринку, а от з нафтовим обладнанням так зробити неможливо. Окрім того, що це обладнання великогабаритне й всім стане зрозуміло, куди воно поїде, то його ще й повинні монтувати західні спеціалісти.

Пріоритетне завдання України – знищення російської нафтової промисловості, або хоча б зменшення в декілька разів ворожих потужностей. Адже без дизелю ти не повоюєш, без авіаційного гасу немає експорту. Оце будуть реальні санкції на Росію, що створять великі проблеми,

– мовив Загородній.

На його думку, знищення складів та нафтопереробних підприємств – це шлях до перемоги, адже це суттєво підкосить Росію і тут буде точка надлому, тому що ресурсів буде все менше.

Україна повинна бути мілітаризованою та незалежною

Національна ідея українців – це власна оборонна промисловість, яка дозволяє переносити війну на територію Росії. Суспільство повинне вимагати від уряду фінансування оборонки.

Ми повинні забезпечити секретність підприємств ВПК та компенсацію страхування військових ризиків тим, хто будують такі підприємства. Розв'язати питання з оподаткуванням прибутку підприємств. Ці та багато інших питань повинно бути врегульовано для того, щоб Україна була мілітаризована та незалежна від примх Вашингтона, Європи й всіх інших країн,

– додав політолог.

За його словами, українці повинні брати питання власної безпеки у свої руки, адже по-іншому вигравати цю війну буде важко. Потенціал Росії непорівнянний з українським, а от перенесення війни на територію країни-агресора буде дуже болючим для ворога й призведе до перемоги нашої держави.

Атаки по російських НПЗ та підприємствах ВПК