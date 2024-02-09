Експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з оборони та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер розповів журналістам, що Кремлю треба показати, що так більше тривати не може. Відповідну заяву політик зробив під час візиту в Україну 8 лютого.
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Кізеветтер закликав нищити російські військові об'єкти та штаби
Родеріх Кізеветтер розповів, що у випадку, якщо Україна не впорається, то це буде жахливо, адже:
- мільйони українців покинуть свою країну,
- поставлять під загрозу згуртованість європейських держав,
- це також покаже, що Захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кровопролитті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів,
- що ми не в змозі протистояти Путіну, що злом всього того, що відбувається, є Путін і його злочинна нападницька війна.
Депутат Бундестагу пояснив, що треба показати Росії, що більше так тривати не може.
Росія повинна визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена в Росію. Російські військові об'єкти та штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла вражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти та вогневі точки,
– заявив німецький політик.
Він також сказав, що російському народові час усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин. Він додав, що Росія – це країна, яка, по суті, несе світові війну, замість того, щоб стати силою миру.
Окрім того, Родеріх Кізеветтер запевнив, що європейська оборонна промисловість дуже потужна. Адже 60% в виробленого експортують за межі Європи й зараз треба переглянути пріоритети й насамперед постачати в Україну.
СБУ вдарила по двох нафтопереробних заводах в Росії
- Джерела 24 Каналу розповіли, що за вибухами на нафтопереробних заводах у Краснодарському краї стоїть Служба безпеки України.
- Мовиться про Ільський НПЗ та Афіпський нафтопереробний завод. На першому вдалось вразити установку первинного перероблення потужністю 3,6 мільйона тон на рік. Без неї окупанти не зможуть виготовляти дизпаливо для військових потреб. Її ціна 50 мільйонів доларів. Наслідки атаки на другому уточнюють.
- Заводи розташовані орієнтовно за 20 кілометрів один від одного. Через атаку росіяни навіть підіймали в небо літаки.