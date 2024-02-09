Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер рассказал журналистам, что Кремлю надо показать, что так больше продолжаться не может. Соответствующее заявление политик сделал во время визита в Украину 8 февраля.
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Кизеветтер призвал уничтожать российские военные объекты и штабы
Родерих Кизеветтер рассказал, что в случае, если Украина не справится, то это будет ужасно, ведь:
- миллионы украинцев покинут свою страну,
- поставят под угрозу сплоченность европейских государств,
- это также покажет, что Запад не в состоянии остановить такого диктатора, как Путин, который в ужасном кровопролитии бездумно жертвует сотнями тысяч своих солдат,
- что мы не в состоянии противостоять Путину, что злом всего того, что происходит, является Путин и его преступная нападающая война.
Депутат Бундестага объяснил, что надо показать России, что больше так продолжаться не может.
Россия должна признать право своих соседей на существование. Война должна быть перенесена в Россию. Российские военные объекты и штабы нужно уничтожить. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла поражать не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но и министерства, командные пункты и огневые точки,
– заявил немецкий политик.
Он также сказал, что российскому народу пора осознать, что у него есть диктатор, который жертвует будущим России, жертвует будущим российской молодежи и этнических меньшинств. Он добавил, что Россия – это страна, которая, по сути, несет миру войну, вместо того, чтобы стать силой мира.
Кроме того, Родерих Кизеветтер заверил, что европейская оборонная промышленность очень мощная. Ведь 60% производимого экспортируют за пределы Европы и сейчас надо пересмотреть приоритеты и прежде всего поставлять в Украину.
СБУ ударила по двум нефтеперерабатывающим заводам в России
- Источники 24 Канала рассказали, что за взрывами на нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае стоит Служба безопасности Украины.
- Говорится об Ильском НПЗ и Афипском нефтеперерабатывающем заводе. На первом удалось поразить установку первичной переработки мощностью 3,6 миллиона тонн в год. Без нее оккупанты не смогут производить дизтопливо для военных нужд. Ее цена 50 миллионов долларов. Последствия атаки на втором уточняют.
- Заводы расположены ориентировочно в 20 километрах друг от друга. Из-за атаки россияне даже поднимали в небо самолеты.