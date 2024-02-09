Этот визит является очень важным. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Руслан Осипенко.

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Визит Шольца в США

Олаф Шольц – представитель ключевой страны в Европе, которая является важным союзником США в обеспечении евроатлантического единства. Деньги Германии заложены в основу, на которой держится ЕС, отметил Осипенко.

Поэтому визиты и переговоры с американскими политиками таких лидеров, как Шольц, могут повлиять на более быстрое принятие решения в контексте помощи Украине.

"Евроатлантический альянс сейчас находится в войне с российско-китайским альянсом. И если будет утрачена ведущая роль США, посыплется весь Альянс. Германия может взять на себя часть финансовой и военной помощи, но будет потерян основной актив – солидарность. Если будет утрачено единство между Европой и США – посыплется единство внутри ЕС", – объяснил политолог.

Тогда будет нависать угроза от упомянутого российско-китайского блока, который будет пытаться занять пустующую нишу. Поэтому сейчас вес принятых своевременно решений очень важен.

"Еще Шольц хотел бы, чтобы американцы, я думаю, успокоили европейцев, потому что европейцы озадачены теми заявлениями, которые делал Трамп до этого. Мол, он придет и может проводить там изоляционную политику. Это означает, что может забрать американские войска из Европы, а европейцы не готовы, у них не реформированный сектор безопасности. Шольц хочет услышать ответы на свои вопросы. Плюс он хочет понимать, как будет разворачиваться сценарий победы Украины и какие надо ресурсы", – добавил Осипенко.

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