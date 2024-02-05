Вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что текст соглашения уже “в основном готов” и обе стороны стремятся к скорейшему заключению договора. Детали сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

К теме Помощь существенно возрастет: как Европа изменила свое отношение к войне в Украине

Германия взяла на себя роль ключевого союзника

Соглашение по безопасности между Украиной и Германией станет частью серии двусторонних договоренностей в сфере безопасности между Украиной и западными странами, пока Украина не станет членом НАТО. Предыдущее подобное соглашение Украина заключила с Великобританией в январе 2024 года.

Стефанишина отметила улучшение роли Германии как союзника для Украины и выразила благодарность за активную поддержку. Отметила, что канцлер Олаф Шольц проявил инициативу в содействии украинской интеграции в Евросоюз, что является положительным шагом в развитии отношений.

Германия стала крупнейшим военным сторонником Украины на континенте – страна, которая никогда не представляла себя в такой роли,

– добавила Стефанишина.

Стефанишина также отметила, что действия канцлера Германии Олафа Шольца на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре поразили Киев.

Стефанищина также напомнила, что именно Шольц заставил Орбана "пойти на кофе" во время саммита ЕС перед решающим голосованием, поскольку тот имел возможность поставить вето.

Мюнхенская конференция пройдет без России и Ирана

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген сообщил, что правительства России и Ирана, а также представители крайне правых и крайне левых в Германии, не получили приглашения на событие, которое состоится с 16 по 18 февраля. Об этом сообщает DW.

Около 50 глав государств и правительств и более 100 министров планируют принять участие в конференции.

Хойсген отказался приглашать правительство России из-за отсутствия готовности к диалогу у Владимира Путина. Вместо российского правительства, Гойсен пригласил "политиков в изгнании" и представителей общественных организаций.

Он добавил, что, по словам представителей правительств Германии и США, Иран также не заинтересован в проведении переговоров.

Итак, участие в форуме от обеих этих стран будет представлено представителями неправительственных организаций, а по России, дополнительно будут присутствовать и оппозиционные политики.

Соглашения по безопасности для Украины: что известно