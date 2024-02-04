В частности, Европу настораживает возможная победа Дональда Трампа на выборах в США. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Фурса – инвестиционный банкир, объяснив, что тогда ЕС будет вынужден перенять на себя финансирование Украины.

Смотрите также Игра в хорошего и плохого полицейских: как лидеры ЕС заставили Орбана поддержать помощь Украине

Как ЕС может использовать замороженные российские активы

Мир давно рассматривает возможность конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Эту инициативу поддержали в частности в Белом доме. В то же время страны все еще опасаются идти на подобный шаг из-за возможных проблем и юридических последствий.

Financial Times пишут, что у Европы все еще есть способ использовать замороженные средства России в пользу Украины, не конфискуя их. Она может распорядиться, чтобы эти средства были реинвестированы в украинские военные облигации.

Такую историю давно обсуждали, но всегда мешала непрогнозируемость получения денег от России. Гарантировать, что эти деньги поступят – невозможно. То есть, когда эти облигации выпускают, например, Германия берет их в долг и обеспечивает это российскими активами. Будет ли платить Германия в тот момент, когда Россия еще не выплатила? Потому что если Германия платит в любом случае, а потом пытается сама забрать у России деньги – это одна история,

– пояснил Сергей Фурса.

Если же условная Германия будет платить в зависимости от того, что россияне выплачивают, тогда никто не будет покупать эти облигации, потому что не будет гарантированного денежного потока.

В общем Европа видит в этом риски для своей финансовой системы. А вот, например, Германия боится, что если подобное решение примут, то Польша потребует репараций за Вторую мировую войну. Поэтому им дешевле выделить средства из бюджета, чем ставить себя под риск польских репараций.

Европа увеличивает инвестирование в Украину

Напомним, что 1 февраля прошел саммит ЕС, где наконец приняли выделение Украине 50 миллиардов евро помощи на следующие четыре года. Там также частично упоминали о возможности конфискации замороженных активов России.

На саммите сделали шаг вперед, ведь углубились в теме выплат Украине процентов, которые могут быть сгенерированы на российских конфискованных активах. Там есть прогресс. Эти активы сгенерировали 4 миллиарда евро. Теоретически на эти деньги уже можно претендовать в 2024 году, но гарантированно эта история начнется с 2025 года,

– отметил инвестиционный банкир.

Эта тема особенно актуальны на фоне того, что Конгресс США до сих пор не могут принять решение о выделении помощи Украине.

"Европа понимает, если вдруг победит Трамп, то он может заставить Европу платить, поглядывая как раз на эти замороженные активы. В этом направлении продвигаются, потому что понимают, что Европе, возможно, придется перенять весь "чек" на себя. Сейчас Европа уже больше инвестирует (в Украину – 24 Канал)", – отметил Фурса.

За последние несколько месяцев мы действительно наблюдали, как изменилась европейская риторика в пользу Украины. Если раньше Европа не хотела "провоцировать" Россию, чтобы не началась Третья мировая война. Сейчас же – говорят о том, что Украина должна победить, иначе начнется Третья мировая война.

"Таким образом, европейские правительства общаются с собственными обществами, объясняя, почему надо увеличить поддержку Украины. Мы увидели, что возрастет и финансовая, и военная поддержка. В этом году есть обязательства со стороны стран ЕС на 24 миллиона евро", – отметил Фурса.

К тому же Европа может позволить себе эти расходы, ведь они несопоставимы с потенциальными рисками.

Поддержка от ЕС: последние новости