Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение Евросовета о передаче 50 миллиардов евро для Киева. По его словам, это эффективное соглашение для гражданской помощи, впрочем, вопрос о военной поддержке остается открытым.

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В ЕС высказались об обороне

Мы все еще должны решить, как реализовать нашу военную поддержку как на двустороннем уровне, так и через Европейский фонд мира. Страны – члены ЕС уже оказали Украине поддержку на 28 миллиардов евро, а на этот год – более 20 миллиардов евро,

– сказал Боррель.

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский поддерживает предложение Борреля о выделении 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира.

"Европейская оборона – это идея, время которой пришло", – сказал Сикорский.

Помощь Украине равна помощи ЕС

Финская сторона выступает за максимальное увеличение Европейского фонда мира. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен отметила, что, помогая Украине, Евросоюз прежде всего помогает себе. Она подчеркнула: увеличение фонда на 20 миллиардов евро было бы "фантастическим достижением".

"Чрезвычайно важно, что мы наращиваем нашу оборонную промышленность, и сейчас, когда мы помогаем Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе, это помогает нам получать заказы (на изготовление оружия, – 24 канал)", – заявила Валтонен.

Задержка в помощи непосредственно влияет на фронт и может стать "победой Путина"

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Украина нуждается в помощи со стороны ЕС и отсутствие решений может негативно повлиять на ход событий на фронте.

Для украинцев это будет означать возможное неудачное развитие событий в войне, тогда как для Путина это может стать определенной победой. Мы не можем позволить, чтобы это произошло,

– сказал министр иностранных дел Литвы.

Ландсбергис отметил, что предложение об увеличении фонда мира появилось еще полгода назад, однако ЕС до сих пор не согласовал финальное решение. По его словам, принятие долгосрочного финансирования станет сигналом для оборонной промышленности, которая сможет рассчитывать на дальнейшие военные заказы.

"Первоначальное предложение в размере 20 миллиардов евро давно уже вышло из переговоров. (...) Пакет в размере 20 миллиардов евро, распределенный на четыре года по 5 миллиардов каждый год, является сигналом для промышленности. Если мы ограничимся только ежегодным финансированием, это не будет правильным сигналом для промышленности. Поэтому я поддерживаю идею большего пакета, но не уверен, что мои коллеги разделяют это", – сказал министр МИД Литвы.

Отвечая на вопрос корреспондента 24 Канала, смогут ли министры передать военную помощь Украине до марта 2024 года, Ландсбергис заявил, что "нет в этом уверенности".

