Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель привітав рішення Євроради про передачу 50 мільярдів євро для Києва. За його словами, це ефективна угода для цивільної допомоги, втім, питання про військову підтримку залишається відкритим.

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У ЄС висловилися про оборону

Ми все ще маємо вирішити, як реалізувати нашу військову підтримку як на двосторонньому рівні, так і через Європейський фонд миру. Країни – члени ЄС вже надали Україні підтримку на 28 мільярдів євро, а на цей рік – понад 20 мільярдів євро,

– сказав Боррель.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський підтримує пропозицію Борреля про виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру.

"Європейська оборона – це ідея, час якої настав", – сказав Сікорський.

Допомога Україні дорівнює допомозі ЄС

Фінська сторона виступає за максимальне збільшення Європейського фонду миру. Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що, допомагаючи Україні, перш за все Євросоюз допомагає собі. Вона наголосила: збільшення фонду на 20 мільярдів євро було б "фантастичним досягненням".

"Надзвичайно важливо, що ми нарощуємо нашу оборонну промисловість, і зараз, коли ми допомагаємо Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективі, це допомагає нам отримувати замовлення (на виготовлення зброї, – 24 канал)", – заявила Валтонен.

Затримка в допомозі безпосередньо впливає на фронт і може стати "перемогою Путіна"

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс каже, що Україна потребує допомоги з боку ЄС і відсутність рішень може негативно вплинути на перебіг подій на фронті.

Для українців це означатиме можливий невдалий розвиток подій у війні, тоді як для Путіна це може стати певною перемогою. Ми не можемо дозволити, щоб це сталося,

– сказав міністр закордонних справ Литви.

Ландсбергіс зазначив, що пропозиція про збільшення фонду миру з'явилась ще пів року тому, однак ЄС досі не узгодив фінальне рішення. За його словами, ухвалення довгострокового фінансування стане сигналом для оборонної промисловості, яка зможе розраховувати на подальші військові замовлення.

"Початкова пропозиція в розмірі 20 мільярдів євро давно вже вийшла з переговорів. (...) Пакет у розмірі 20 мільярдів євро, розподілений на чотири роки по 5 мільярдів щороку, є сигналом для промисловості. Якщо ми обмежимося лише щорічним фінансуванням, це не буде правильним сигналом для промисловості. Тому я підтримую ідею більшого пакета, але не впевнений, що мої колеги поділяють це", – сказав міністр МЗС Литви.

Відповідаючи на запитання кореспондентки 24 Каналу, чи зможуть міністри передати військову допомогу Україні до березня 2024 року, Ландсбергіс заявив, що "немає в цьому впевненості".

