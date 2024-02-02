Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає 524 000 снарядів з обіцяного мільйона. Це становить половину від запланованого обсягу допомоги.
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Амбітна мета ЄС для України
Боррель визнав, що мета, встановлена минулого року, була дуже амбітною, але наголосив на важливості підтримки України в її боротьбі. Він також зазначив, що не всі країни-члени ЄС вже зробили свій внесок у цю ініціативу.
Ми знаємо, що на передовій йде запекла битва, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далеко від мети. Проте ми також з самого початку знали, що мета, поставлена минулого року, була дуже амбітною,
– заявив Боррель.
Він також висловив занепокоєння через дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання, які спричинили затримки. Однак, за його словами, Європейське оборонне агентство вже підписало 60 рамкових контрактів з виробниками для спільної закупівлі боєприпасів.
"Я передав чітке повідомлення державам-членам, що нам потрібно робити більше і швидше. У нас ще є вільні потужності на 1,5 мільярда євро, які ми можемо освоїти, і я закликав країни-члени ЄС розміщувати більше замовлень", – наголосив Боррель.
Контекст
- Ще у березні 2023 року ЄС взяв на себе зобов'язання надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом року. Виконати обіцянку, як зараз зрозуміло, було технічно неможливо.
- Крім того, наразі Євросоюз визнає, що може не встигнути передати всі обіцяні боєприпаси до березня 2024 року. Однак поступовими партіями Збройні Сили таки отримуватимуть боєприпаси.
- Тьєррі Бретон, єврокомісар з питань внутрішнього ринку, заявив, що виробничий потенціал ЄС може становити понад мільйон снарядів до весни 2024 року, але для передачі потрібне рішення, якого поки що немає.