Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає 524 000 снарядів з обіцяного мільйона. Це становить половину від запланованого обсягу допомоги.

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Амбітна мета ЄС для України

Боррель визнав, що мета, встановлена минулого року, була дуже амбітною, але наголосив на важливості підтримки України в її боротьбі. Він також зазначив, що не всі країни-члени ЄС вже зробили свій внесок у цю ініціативу.

Ми знаємо, що на передовій йде запекла битва, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далеко від мети. Проте ми також з самого початку знали, що мета, поставлена ​​минулого року, була дуже амбітною,

– заявив Боррель.

Він також висловив занепокоєння через дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання, які спричинили затримки. Однак, за його словами, Європейське оборонне агентство вже підписало 60 рамкових контрактів з виробниками для спільної закупівлі боєприпасів.

"Я передав чітке повідомлення державам-членам, що нам потрібно робити більше і швидше. У нас ще є вільні потужності на 1,5 мільярда євро, які ми можемо освоїти, і я закликав країни-члени ЄС розміщувати більше замовлень", – наголосив Боррель.

Зверніть увагу! Ця ініціатива ЄС є частиною ширшої підтримки України у боротьбі з російською агресією. За словами Борреля, необхідність у боєприпасах є критичною, і Європа має намір виконати свої зобов'язання, попри усі виклики.

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