Відповідний лист, як зазначають журналісти, міністр оборони України Рустем Умєров скерував колегам з Європейського Союзу. Видання отримало документ та розкрило його зміст.

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Що заявив Умєров про боєприпаси

Український міністр написав союзникам про величезну чисельну перевагу, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити нові російські атаки.

Україна не в змозі випустити понад 2000 снарядів на день по лінії фронту, яка простягається на 1500 кілометрів (930 миль). Це менше третини боєприпасів, які використовує Росія,

– зазначило видання.

Рустем Умєров заявив у листі, що дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем.

"Зазвичай перемагає та сторона, у якої найбільше боєприпасів для бою", – написав Умєров у документі.

Міністр пояснив, що Україні треба 200 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів на місяць. Саме тому Рустем Умєров закликав союзників з ЄС зробити більше, щоб виконати свою обіцянку надати мільйон артилерійських снарядів. Адже Збройним Силам України потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув ворог.

Окрім того, журналісти видання пригадали, що Кремль, за оцінками Естонії, може отримати майже вдвічі більше снарядів. Адже ворог отримує від Північної Кореї орієнтовно мільйон снарядів.

Україні не вистачає снарядів на полі бою: коротко

Про артилерійську коаліцію для України оголосили 30 грудня 2023 року на зустрічі з делегацією Сенату парламенту Франції.

Глава Міноборони Рустем Умєров 18 січня 2024 року на відкритті коаліції артилерії в Парижі наголосив, що ЗСУ наразі стикаються зі дефіцитом боєприпасів та снарядним голодом.

За словами міністра, треба разом знайти спосіб, щоб вирішити цю проблему. Адже це надасть більше можливостей для стійкого прогресу на полі бою та наблизить нашу перемогу.

Днями верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель заявив, що Україна отримала третину від мільйона обіцяних боєприпасів – мовиться про 330 тисяч. Посадовець запевнив, що чекає, що до березня ця цифра збільшиться ще на 200 тисяч. Тоді буде 524 тисячі боєприпасів й це більше ніж 52% від потреби.

Зверніть увагу! Очільник української розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв'ю CNN, що Україні дуже потрібні артилерійські системи від партнерів. Також ЗСУ потрібні боєприпаси, адже саме вони є одним із вирішальних чинників у цій війні. Розвідник наголосив, що вже навіть не так важлива їхня якість, як кількість.