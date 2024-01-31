Євросоюз ще в березні 2023 року погодив історичну угоду про закупівлю снарядів для України. Тоді держави узгодили передачу мільйона артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів Україні. Проте, наразі Європейський Союз не зможе поставити нашій державі до березня обіцяну кількість боєприпасів.

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ЄС може надати Україні до березня 600 тисяч снарядів

За словами дипломатів, "європейським союзникам не вистачить 1 мільйона набоїв, які вони обіцяли поставити до 1 березня", надавши до цього терміну лише близько 600 тисяч набоїв. Це відбувається на тлі постійних затримок виробництва та виснаження запасів.

Зустріч міністрів оборони в Брюсселі цього тижня, можливо, спробує підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальний обсяг, але все одно не досягне мети 1 мільйон, яка була встановлена минулого року (2023 рік – 24 Канал),

– зазначили слова дипломатів у виданні.

Дослідник Rand Corp. та офіцер резерву армії США Енн Марі Дейлі заявила, що якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб продовжувати тиск, "Росія може продовжувати стріляти з артилерії, поки її піхота атакує українські позиції. Це нечесний бій для українських захисників".

Що кажуть у МЗС України

Немає жодної ситуації, яка не має вирішення. Якщо ми не отримаємо достатню кількість боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати. Але якою б не була для партнерів ціна підтримки України, ціна владнання світу в разі, якщо Україна не переможе, буде значно вищою,

– заявив очільник українського МЗС.

Дмитро Кулеба зазначив, що ЄC демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. За його словами, Україна продовжує працювати з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що "необхідні рішення будуть ухвалені".

Що цьому передувало