Європа підтримує Україну, але нам потрібно більше снарядів і швидше їх передавання. Про це Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону.

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Які проблеми у Євросоюзі

Він погодився із думкою журналістів Bloomberg про те, що навряд чи ЄС поставить нашій державі обіцяний мільйон снарядів. Але це станеться не тому, що ЄС не хоче, – політична воля у європейців є.

За словами міністра, оборонна промисловість ЄС у жалюгідному стаіні, є проблеми зі станом складів і здатністю укладати зовнішні контракти.

Європейський союз намагається вирішити їх, але потрібно, щоб у галузі оборони проводилася цілісна політика.

"Якщо ми як європейці хочемо серйозно мати здатність захищати всю Європу (а Україна – це передова Європи сьогодні), то нам потрібна абсолютна нова якість роботи оборонних індустрій країн – членів ЄС і кандидатів на вступ до Євросоюзу. Усунути всі бар'єри, запровадити всі необхідні стимули, налагодити все, щоб як швейцарський годинник працювало", – пояснив він.

Виявилося, що не все у Європейському союзі синхронізовано і є певні бюрократичні перепони, тож партнерів потрібно підганяти. На кону стоїть життя українських військових, яким конче необхідна зброя.

Від чого залежить перемога України

Центральною фігурою війни, людиною, від якої залежить перемога, є український піхотинець,

– сказав Кулеба.

Тож цьому піхотинцеві слід надати всю необхідну зброю. Важливим є і моральне натхнення, "щоб він бачив, що країна рухається в правильному напрямку". Гарною мотивацією став момент, коли Європейська комісія рекомендувала відкрити переговори про членство.

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Німеччина обіцяє підтримку

Хоча ця країна досі не надала ракети Taurus, там обіцяють не залишати Україну в її боротьбі. Німеччина подвоїть військову підтримку України, повідомив міністр оборони Пісторіус.