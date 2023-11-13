Німеччині потрібне фінансове вікно, з яким країна працюватиме протягом року, виходячи з потреб України. Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

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У пріоритеті балістика

Звісно, українцям хотілося, щоб Німеччина надала Taurus, але, на думку політолога, поки що немає підстав, щоб говорити про це. Зараз для України в пріоритеті балістика, зокрема, ракети ATACMS.

"Ми зможемо повернутись до теми Німеччини й Taurus, коли Сполучені Штати приймуть рішення про надання повноцінних ракет з однією головкою ATACMS. Німці кажуть партнерам, мовляв, ви дали 10 чи 12 ракет касетних ATACMS. Ви ж повинні дотримуватись принципу паритету, про який ми домовлялися у березні", – зауважив Вігірінський.

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Необхідність подвоєння суми

ФРН має з Україною довгострокові контракти на постачання систем протиповітряної оборони, боєкомплектів, засобів для розмінування, понтонних переправ тощо. Це все Німеччина надає.

Якщо проаналізувати пакети допомоги за два останні місяці, то якраз значна допомога переважно йде від Німеччини. В них є розроблений план надання допомоги,

– мовив політолог.

За його словами, на нагальну допомогу, необхідність у якій може виникнути протягом наступного року, наприклад, треба буде поповнити чи відремонтувати парк Leopard, у Міністерстві оборони залишалось 120 мільйонів.

Україна прийматиме рішення щодо підготовки до весняної військової компанії, але 120 мільйонів замало для того, щоб надати допомогу. Далеко не розгуляєшся, тому виникла необхідність в подвоєнні суми,

– додав Вігірінський.

Українці концентруються на тому, що нам не дають крилаті ракети. Проте це не означає, що наступного року Німеччина не надаватиме озброєння, яке використовуватимуть як засоби ураження на F-16.

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