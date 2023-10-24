Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на відкритті у Берліні 6-го Німецько-українського економічного форуму. Канцлер також нагадав, що ФРН є другим після США партнером, який підтримує Україну.

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Цивільна та військова допомога з початку війни з боку Німеччини сягнула 24 мільярдів євро,

– зазначив Шольц.

За його словами, Німеччина готує зимовий пакет, основним завданням якого є створення "захисного щита" з огляду на очевидні плани Росії продовжувати бомбити енергетичну та іншу інфраструктуру, "використовувати холод як зброю проти цивільного населення".

Що увійде в "зимовий пакет"

Пакет оцінюють в 1,4 мільярда євро, він включає, серед іншого, системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard тощо.

Глава уряду уточнив, що минулого тижня було також схвалено пакет підтримки енергосистеми обсягом 80 мільйонів євро.

Важливо інвестувати в Україну

Шольц закликав допомагати економіці України та "інвестувати у майбутнього члена ЄС"

Глава уряду Німеччини зазначив, що попри триваючу агресію Росії, Україна змогла забезпечити працездатність своєї економіки. Ба більше, прогнозовані цифри економічного зростання України є обнадійливими.

У цьому контексті канцлер повідомив, що наразі в Україні зберігають активність майже дві тисячі німецьких компаній. Він також закликав підприємства у Німеччині працевлаштовувати та краще інтегрувати громадян України, які виїхали з країни через вторгнення Росії.

"Той, хто інвестує в Україну зараз – інвестує у майбутнього члена ЄС", – зазначив він.

В ОП відреагували

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак теж повідомив, що взимку Україна отримає більше систем протиповітряної оборони.

"Захисту неба взимку буде більше", – написав Єрмак у себе в телеграмі.

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