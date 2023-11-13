Германии нужно финансовое окно, с которым страна будет работать в течение года исходя из потребностей Украины. Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.

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В приоритете баллистика

Конечно, украинцам хотелось, чтобы Германия предоставила Taurus, но, по мнению политолога, пока нет оснований говорить об этом. Сейчас для Украины в приоритете баллистика, в частности, ракеты ATACMS.

"Мы сможем вернуться к теме Германии и Taurus, когда Соединенные Штаты примут решение о предоставлении полноценных ракет с одной головкой ATACMS. Немцы говорят партнерам, мол, вы дали 10 или 12 ракет кассетных ATACMS. Вы же должны соблюдать принцип паритета, о котором мы договаривались в марте", – заметил Вигиринский.

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Необходимость удвоения суммы

У ФРГ есть с Украиной долгосрочные контракты на поставку систем противовоздушной обороны, боекомплектов, средств для разминирования, понтонных переправ и т.д. Это все Германия предоставляет.

Если проанализировать пакеты помощи за последние два месяца, то как раз значительная помощь преимущественно идет от Германии. У них есть разработанный план оказания помощи,

– сказал политолог.

По его словам, на неотложную помощь, необходимость в которой может возникнуть в течение следующего года, например, нужно будет пополнить или отремонтировать парк Leopard, в Министерстве обороны оставалось 120 миллионов.

Украина будет принимать решение о подготовке к весенней военной компании, но 120 миллионов мало для того, чтобы оказать помощь. Далеко не разгуляешься, поэтому возникла необходимость в удвоении суммы,

– добавил Вигиринский.

Украинцы концентрируются на том, что нам не дают крылатые ракеты. Однако это не означает, что в следующем году Германия не будет предоставлять вооружение, которое будет использоваться как средства поражения на F-16.

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