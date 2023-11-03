Они обсудили расширение сотрудничества оборонной промышленности Германии и Украины. Дмитрий Кулеба заверил, что оружия станет больше.

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Обсудили способы расширить альянс

О своей встрече с гендиректором Rheinmetall Армином Паппергером в Берлине Дмитрий Кулеба рассказал на своей странице в сети X. Он отметил, что у Украины будет больше оружия, чтобы защищаться от врага.

У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защищаться, защищать гражданское население и инфраструктуру от российских атак. Мы обсудили способы дальнейшего развития альянса немецкой и украинской оборонных индустрий,
– сообщил Кулеба.

К тому же в Rheinmetall сообщили о том, что получили очередной заказ от Бундесвера. Речь идет о поставках более 150 тысяч боеприпасов. Все они предназначены для Украины.

Украина получит дополнительную помощь от США

Так, в пятницу 3 ноября стало известно о объявления новой военной помощи от США. Ее нам предоставят для "удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны". А общая сумма пособия составляет 425 миллионов долларов.

Что входит в новый пакет помощи

  • дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия и гранат;
  • боеприпасы для обезвреживания помех;
  • противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
  • 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;
  • снаряжение для холодной погоды;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование;
  • дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.