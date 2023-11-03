Пакет помощи Израилю был направлен в Сенат, который может дополнить его поддержкой Украине и вернуть обратно в Конгресс. Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Кроме этого, остается опция Джо Байдена, который может наложить вето на законопроект, ведь в пакете должна быть помощь Израилю вместе с Украиной.

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"Есть еще определенные сценарии и варианты. Какой сценарий будет принят во внимание и реализован, будет зависеть от внутренних переговоров между республиканцами и демократами", – отметил Рейтерович.

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Республиканцы пытаются спекулировать

По мнению политолога, вероятный сценарий, что пакеты все-таки разделят, но помощь Украине войдет в пакет с деньгами на укрепление и усиление американской границы, о чем очень любят говорить радикально настроенные республиканцы. Такой пакет будет иметь все шансы пройти через Конгресс и Сенат, поскольку если демократов будет устраивать такое выделение средств, то они поддержат такую инициативу.

Судя по последним заявлениям, новый спикер Конгресса склоняется к этому мнению,

– заметил Рейтерович.

Сейчас самые большие риски для Украины существуют в двух моментах. Первый риск – время, ведь принятие решения может растянуться на недели.

Будем надеяться, что этого удастся избежать, поскольку пока все стороны демонстрируют склонность к компромиссам,

– сказал политолог.

Вторая опасность состоит в том, что компромиссное решение может повлиять на сумму помощи. Здесь Украине нужно больше всего волноваться о тех деньгах, которые США выделяют ежемесячно. Республиканцы уже пытаются спекулировать на этом и говорят о том, почему США должны давать деньги и удерживать украинских пенсионеров.

"Это проблема, которая может возникнуть, но будем надеяться, что администрация Байдена сможет доказать, в частности, республиканцам, что без этих денег, которые пойдут на социально-экономические нужды, Украине будет сложно противостоять российской агрессии", – добавил Рейтерович.

Что известно об общем пакете помощи