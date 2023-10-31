Этот пакет отделяет помощь Израиля от более широкого запроса Байдена на экстренное финансирование, включающий помощь Украине и Тайваню. В частности, в нем нет гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и Израиле.

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Почему республиканцы разошлись с администрацией Байдена о помощи Украине и Израилю

Как пишет издание Bloomberg, план Майка Джонсона оплачивает помощь Израилю путем сокращения подписанного Байденом закона о сокращении инфляции, требующего сокращения финансирования на 14,3 миллиарда долларов.

Отделение средств Украины от большей помощи Израилю создает риск того, что Конгресс не сможет продлить помощь для контрнаступления страны против России, особенно если республиканцы Палаты представителей повторят сентябрьскую попытку потребовать изменений в иммиграционное законодательство США в обмен на финансирование Украины,

– отметили в СМИ.

Там подчеркнули, что подход Джонсона укрепит поддержку израильского пакета среди консерваторов Палаты представителей, но вызовет сопротивление демократам. В издании считают, что вряд ли израильское мероприятие примет Сенат без изменений, что потенциально приведет к ограничению финансирования.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер подверг критике республиканцев за то, что они не оказывают помощь Украине и Тайваню. По его словам, они якобы уступают "фальшивым соблазнам изоляционизма".

В то же время техасский республиканец Чип Рой заявил, что он проголосовал бы против пакета помощи Израилю.

За это нужно платить реальными деньгами, а не бюджетными трюками,

– заявил он.

Джонсон, ранее голосовавший против помощи Украине, заявил, что поддерживает финансирование помощи. Однако он хочет решать это по отдельности и требует усиленного контроля над расходами.

В Сенате продолжаются двухпартийные переговоры по продвижению с комбинированным пакетом, который отвечает всем аспектам запроса Байдена на 106 миллиардов долларов, в том числе 61,4 миллиарда долларов для Украины.

Белый дом предостерег республиканцев от политизации поддержки Израиля и Украины

Кстати, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что политизация их интересов национальной безопасности – это "обреченное на провал дело".

"Требование компенсаций за то, чтобы покрыть основные потребности нацбезопасности США, такие как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, не отвечает нормальному двупартийному процессу и может иметь разрушительные последствия нашей безопасности и союзов в течение следующих лет", – сказала она.

По ее словам, сокращение финансирования Налоговой службы, предлагаемое республиканцами, поможет крупным корпорациям избегать честной уплаты налогов и приведет к увеличению бюджетного дефицита.

Игра в политические игры, угрожающие источникам финансирования самообороны Израиля сейчас и в будущем, создаст неприемлемый прецедент, который поставит под сомнение нашу преданность одному из ближайших союзников,

– подчеркнула спикер администрации США.

Напомним, что накануне новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил выделить помощь только для Израиля. Законопроект планируется рассмотреть на этой неделе.