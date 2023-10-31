Майк Джонсон предложил выделить в помощь Израилю 14,3 миллиарда долларов и уже внес соответствующий законопроект в Конгресс. Его хотят рассмотреть на этой неделе.

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Поддерживает ли Сенат законопроект Джонсона

Издание Politico пишет, что инициатива Джонсона столкнется с серьезными проблемами, ведь лидеры демократов и лидер республиканцев предпочитают предложение президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю в один пакет на 106 миллиардов долларов.

Мы считаем, наша демократическая партия, которую мы должны заниматься всем на этот раз: Израиль, Украина, южная часть Тихого океана и т.д. И очевидно, что подобная инициатива значительно усложняет принятие,

– сказал демократ Шумер о законопроекте Джонсона.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел тоже хочет сохранить рассмотрение военной помощи Украине и Израилю единственным пакетом. Он рассматривает обе войны как большую глобальную угрозу.

Это момент для быстрых и решительных действий, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и наложить реальные последствия на тиранов, которые терроризировали народ Украины и Израиля. И прямо сейчас у Сената есть шанс оказать дополнительную помощь, которая поможет нам сделать именно это,

– сказал Макконнелл.

CNN отмечает, что республиканцы в Сенате разделились по поводу стремления Макконнелла объединить пакеты помощи Украине и Израилю. Среди республиканского меньшинства есть те, что считают приоритетом именно Израиль.

Стоит отметить, что ранее Макконнел неоднократно предупреждал, что борьба с демократами является плохой политикой для Республиканской партии и может повлечь за собой шатдаун правительства.

Реакция Белого дома

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга заявила, что администрация президента США отвергла требования республиканцев разделить помощь для Украины и Израиля.

Администрация президента США Джо Байдена отвергла требования республиканцев разделить в законопроекте с военной помощью финансовые средства для Израиля и Украины в отдельные проекты,

– сказала Карин Жан-Пьер.

Что предшествовало