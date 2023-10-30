Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что в последнее время Конгресс тяжело работает. Поэтому различные законопроекты объединяют в один, чтобы сразу проголосовать. Так работает американская политика.

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Дальше политики могут начать рассказывать, что в законопроекте было больше хороших вещей, чем плохих. Потому и за него проголосовали.

Политики потом могут сказать, что в законопроекте были некоторые плохие вещи. Но в общем было больше хорошего. Поэтому результат получился хорошим. Это – политика. Тут это нормально,

– отметил Рашкин.

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Будет ли США в дальнейшем поддерживать Украину

Как подчеркнул Рашкин, Соединенные Штаты и дальше будут помогать Киеву. В Конгрессе до сих пор есть двухпартийная поддержка Украины.

Конечно, идея Майка Джонсона относительно разделения помощи Украине и Израилю не выгодна Киеву. Но сейчас продолжаются разные политические "торги". И это нормально.

Мы знаем, что есть двухпартийная поддержка Украины. Но она будет сильнее, если законопроект будет связан и с Украиной, и с Израилем, и с Тайванем. В интересах Байдена сейчас, чтобы политических "торгов" было как можно меньше. В интересах Джонсона – чтобы "торгов" было больше,

– рассказал Рашкин.

Военная помощь Украине: коротко