Впрочем, он подчеркнул, что Украина не будет получать от США помощь просто так. Для этого наше государство должно будет выполнять определенные условия.

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Джонсон за поддержку Украины, но с условиями

У него спросили, поддерживает ли он увеличение помощи Украины.

Мы все поддерживаем... У нас будут условия по этому, над которыми мы работаем,

– подчеркнул он.

По словам Джонсона, "мы хотим подотчетности". Кроме того, есть стремление иметь четкие цели от Белого дома. В то же время, он добавил, что будут вести дискуссии, и что это будет "очень продуктивно".

Позиция Джонсона по отношению к Украине изменилась

В самом начале полномасштабного вторжения его риторика была несколько иной. Джонсон отмечал, что является сторонником Украины, а также суверенитета нашего государства. Он выразил поддержку украинскому народу, осудив российскую агрессию.

Так, в марте 2022 он отметил, что Россия "не сможет уничтожить украинскую нацию". Джонсон добавил, что США и их союзники в дальнейшем будут поддерживать Украину. Кроме того, призвал ужесточать санкции против страны-агрессора.

Он также посетил Украину в апреле 2022 года и встретился с Владимиром Зеленским. Джонсон отметил, что США в дальнейшем будут оказывать нашему государству военную и другую помощь.

Кроме того, Джонсон выступал за то, чтобы Украина получила статус кандидата в члены ЕС. По его мнению, это поможет укрепить оборону и экономику нашего государства.

Позже он отдал свой голос против предоставления Украине дополнительной помощи. Более того, в мае 2022 года он оказывал давление, чтобы поддержка нашему государству не преобладала над внутренними вопросами Соединенных Штатов.

Обратим внимание, что лидер большинства Том Эммер выбыл с гонки за должность спикера Палаты представителей США. После этого кандидатуру 51-летнего Майка Джонсона выдвинули на голосование и он его выиграл. За него было 220 республиканцев. Однако ни один демократ не отдал ему своего голоса.