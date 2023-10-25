25 октября Палата представителей США наконец-то определилась. Майк Джонсон стал кандидатом на должность спикера. Обратим внимание, что впервые с начала октября удалось набрать необходимое количество голосов – 217.

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Выдвинули кандидатуру чуть ли не в последний момент

51-летний Майк Джонсон был выдвинут через несколько часов после того, как последний кандидат, лидер большинства Том Эммер, выбыл. Он также не смог заручиться достаточной поддержкой.

Глава республиканской конференции Элис Стефаник, когда выдвигала кандидатуру Джонсона, назвала его "преданным слугой" и "титаном", посвятившим свою жизнь "великим американским принципам жизни, свободы и стремления к счастью".

Известно, что за Джонсона на заседании Палаты представителей отдали голоса 220 республиканцев. Но ни один демократ не отдал за него свой голос.

Заметим, что одной из первых задач Джонсона в должности спикера будет противостояние угрозе закрытия правительства. Так, к середине ноября законодатели должны договориться о продолжении финансирования федерального правительства.

Что известно о Джонсоне

Как отмечают журналисты Reuters, 51-летний Джонсон – "наименее опытный спикер Палаты за последние десятилетия". Если на это пошло, то его можно считать новичком в политике, сравнивая с другими. Известно, что он против абортов, а также поддерживал ограничения ЛГБТ.

Кроме того, он отдавал свой голос против дополнительной помощи Украине. В мае 2022 года он давил, что помощь нашему государству не должна превалировать над внутренними вопросами Соединенных Штатов.

А еще Джонсона знают благодаря его активной поддержке позиции Дональда Трампа во время слушаний относительно его импичмента. Кроме того, сам бывший президент призвал однопартийцев-республиканцев объединиться вокруг Джонсона, ставшего четвертым кандидатом на должность спикера Палаты представителей.