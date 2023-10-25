25 жовтня Палата представників США врешті визначилася. Майк Джонсон став кандидатом на посаду спікера. Звернімо увагу, що це вперше від початку жовтня вдалося набрати необхідну кількість голосів – 217.

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Висунули кандидатуру ледь не в останній момент

51-річного Майка Джонсона висунули через кілька годин після того, як останній кандидат, лідер більшості Том Еммер, вибув. Він також не зумів заручитися достатньою підтримкою.

Голова республіканської конференції Еліс Стефанік, коли висувала кандидатуру Джонсона, назвала його "відданим слугою" і "титаном", котрий присвятив своє життя "великим американським принципам життя, свободи та прагнення до щастя".

Відомо, що за Джонсона на засіданні Палати представників віддали голоси 220 республіканців. Натомість жоден демократ не віддав за нього свій голос.

Зауважимо, що одним із перших завдань Джонсона на посаді спікера буде протистояння загрозі закриття уряду. Так, до середини листопада законодавці мають домовитися про продовження фінансування федерального уряду.

Що відомо про Джонсона

Як зазначають журналісти Reuters, 51-річний Джонсон – "найменш досвідчений спікер Палати за останні десятиліття". Якщо на те пішло, то його можна вважати новачком у політиці, порівнюючи з іншими. Відомо, що він був проти абортів, а також підтримував обмеження ЛГБТ.

Крім того, він віддавав свій голос проти додаткової допомоги Україні. У травні 2022 році він тиснув, що допомога нашій державі не має переважати над внутрішніми питаннями Сполучених Штатів.

А ще Джонсона знають завдяки його активній підтримці позиції Дональна Трампа під час слухань щодо його імпічменту. Крім того, сам колишній президент закликав однопартійців-республіканців об'єднатися навколо Джонсона, котрий став четвертим кандидатом на посаду спікера Палати представників.