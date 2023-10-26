Втім, він наголосив, що Україна не отримуватиме від США допомогу просто так. Для цього наша держава повинна буде виконувати певні умови.

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Джонсон за підтримку України, але з умовами

У нього спитали, чи підтримує він збільшення допомоги України.

Ми всі підтримуємо... У нас будуть умови щодо цього, над якими ми працюємо,

– наголосив він.

За словами Джонсона, "ми хочемо підзвітності". Крім того, є прагнення мати чіткі цілі від Білого дому. Водночас він додав, що вестимуть дискусії, і що це буде "дуже продуктивно".

Позиція Джонсона щодо України змінилася

На самому початку повномасштабного вторгнення його риторика була дещо іншою. Джонсон наголошував, що є прихильником України, а також суверенітету нашої держави. Він висловив підтримку українському народові, засудивши російську агресію.

Так, у березні 2022 року він наголосив, що Росія "не зможе знищити українську націю". Джонсон додав, що США та їхні союзники надалі підтримуватимуть Україну. Крім того, закликав посилювати санкції проти країни-агресорки.

Він також відвідав Україну у квітні 2022 році та зустрівся з Володимиром Зеленським. Джонсон зазначив, що США надалі надаватимуть нашій державі військову та іншу допомогу.

Крім того, Джонсон виступав за те, щоб Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. На його думку, це допоможе зміцнити оборону й економіку нашої держави.

Пізніше він віддав свій голос проти надання Україні додаткової допомоги. Ба більше, у травні 2022 року він тиснув, щоб підтримка нашій державі не переважала над внутрішніми питаннями Сполучених Штатів.

Звернімо увагу, що лідер більшості Том Еммер вибув з перегонів за посаду спікера Палати представників США. Після цього кандидатуру 51-річного Майка Джонсона висунули на голосування і він таки його виграв. За нього були 220 республіканців. Натомість жодний демократ не віддав йому свого голосу.