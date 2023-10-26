Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в эфире телемарафона, что Украина охотно будет отчитываться Соединенным Штатам об использовании помощи. По словам чиновника, это естественно, пишет 24 Канал.

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Что сказал Данилов о подотчетности помощи от США

Алексей Данилов заявил, что избрание нового спикера Палаты представителей США означает, что институт начнет полноценно работать. Чиновник заявил, что для нас это положительный сигнал.

Секретарь СНБО убежден, что Украина и дальше будет получать помощь для борьбы с агрессией России от США.

Спикер сказал, что они хотят проверять помощь. Это совершенно естественно, мы с удовольствием готовы предоставить всю информацию о помощи, никаких тайн нет. Это никак не повлияет на наши отношения с Соединенными Штатами, на получение помощи,

– заявил Алексей Данилов.

Чиновник заверил, что с мая – июня 2022 года Киев был максимально открыт и посольство (представительство одного государства на территории другого) США, неоднократно посещая СНБО, убеждалось, что Украина ведет весь учет оружия, получаемого от партнеров.

Что этому предшествовало