В среду, 25 октября, республиканец Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей парламента США. За него проголосовало 220 конгрессменов. В то же время, относительно отношения Джонсона к помощи Украины есть определенные вопросы.
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Новый спикер парламента США и украинский вопрос
Как пишет издание Bloomberg, ранее республиканец со скептицизмом относился к отправке помощи нашему государству. Однако он заверил, что открыт для переговоров по запросу президента Джо Байдена.
Собственно, настаивал президент Соединенных Штатов на дополнительном финансировании Вооруженных Сил для успешного их контрнаступления против российских войск.
Его избрание стало кульминацией исторической борьбы внутри Республиканской партии, свергшей спикера Кевина Маккарти. Джонсон был известным сторонником попыток Дональда Трампа отрицать победу Джо Байдена на выборах 2020 года,
– говорится в материале.
Больше о Майке Джонсоне
- Республиканец имеет прочные связи с правыми христианскими силами еще до активного участия в политике. Он работал старшим советником Alliance Defending Freedom, правозащитной группы, отстаивающей так называемые "традиционные семейные ценности".
- Джонсон решительно выступает против абортов, что, по его словам, основываются на истории его жизни. "Я был результатом незапланированной беременности и родителей-подростков. Я благодарен, что моя мама не сделала аборт", – сказал он на слушаниях в Louisiana House в апреле 2016 года.