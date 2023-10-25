У середу, 25 жовтня, республіканець Майк Джонсон став новим спікером Палати представників парламенту США. За нього проголосувало 220 конгресменів. Водночас стосовно ставлення Джонсона до допомоги України є певні питання.

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Новий спікер парламенту США і українське питання

Як пише видання Bloomberg, раніше республіканець зі скептицизмом ставився до надання допомоги нашій державі. Проте він запевнив, що відкритий для переговорів стосовно запиту президента Джо Байдена.

Власне, наполягав президент Сполучних Штатів на додатковому фінансуванні Збройних Сил задля успішного їхнього контрнаступу проти російських військ.

Його обрання стало кульмінацією історичної боротьби всередині Республіканської партії, яка скинула спікера Кевіна Маккарті. Джонсон був відомим прихильником спроб Дональда Трампа заперечити перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Уже відомо, новообраний спікер обіцяв винести на голосування питання щодо пакета військової допомоги для Ізраїлю. Зараз ця країна протистоїть угрупування ХАМАС, яке було визнано у світі терористичним. Це є важливим в контексті того, якої зовнішньополітичної доктрини буде дотримуватися Джонсон.

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