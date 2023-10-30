Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що останнім часом Конгрес важко функціонує. Через це різні законопроєкти об'єднують в один, щоб одразу за все проголосувати. Так працює американська політика.
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Далі політики можуть почати розповідати, що в законопроєкті було більше хороших речей, ніж поганих. Тому й за нього проголосували.
Політики потім можуть сказати, що в законопроєкті були деякі погані речі. Але загалом було більше хорошого. Тому результат вийшов хорошим. Це – політика. Тут це нормально,
– зазначив Рашкін.
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Чи буде США надалі підтримувати Україну
Як наголосив Рашкін, Сполучені Штати і надалі будуть допомагати Києву. У Конгресі досі є двопартійна підтримка України.
Звісно, ідея Майка Джонсона щодо розділення допомоги Україні та Ізраїлю не є вигідною для Києва. Але зараз тривають різні політичні "торги". І це нормально.
Ми знаємо, що є двопартійна підтримка України. Але вона буде сильнішою, якщо законопроєкт буде пов'язаний і з Україною, і з Ізраїлем, і з Тайванем. В інтересах Байдена зараз, щоб політичних "торгів" було якнайменше. В інтересах Джонсона – щоб "торгів" було більше,
– розповів Рашкін.
Військова допомога Україні: коротко
- Раніше група сенаторів-республіканців запропонувала роз'єднати пакети допомоги для Ізраїлю та України. Білий дім планував об'єднати в одному документі фінансування безпеки для Ізраїлю, України, Тайваню та США.
- Під час інавгураційної промови Майк Джонсон заявив, що готовий підтримувати Україну. Однак це можна буде зробити за певних умов.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна готова звітувати США про використання допомоги. А обрання нового спікера Палати представників – це добрі новини, адже інституція почне працювати.