Майк Джонсон не був першим кандидатом на обрання спікером – його персона стала лише четвертим варіантом. Після того, як реслер Джим Джордан програв таємне голосування, Стів Скаліс вирішив умити руки, а притомного та поміркованого Тома Еммера "злили" під тиском Трампа та його прихильників, номінацію отримав Джонсон. Його обрання підтримав сам Трамп у власній соцмережі Truth Social (з англійської – "Соціальна правда"). У підсумку Джонсон отримав необхідні голоси (217) і став спікером. 24 Канал розповідає про основні моменти біографії Майка Джонсона.

Цікаво Палата представників США підтримала Джонсона на посаду спікера

Консерватор з провінції, що виступає проти абортів і ЛГБТК+

Джонсон народився 30 січня 1972 року у місті Шривпорт, штат Луїзіана. На момент обрання спікером йому виповнився 51 рік. Батько Майка Джонсона був пожежником та шанованою в місті людиною. Родина має франко-ірландське коріння по батьковій лінії та італійське, точніше – сицилійське коріння по материнській.

Майк Джонсон був старшою дитиною у родині, він закінчив місцеву школу у рідному місті, а вищу освіту здобував в столиці штату Луїзіана – місті Батон-Руж. Він бакалавр бізнес-адміністрування державного університету штату Луїзіана, а також має ступінь доктора юриспруденції. Отримані знання дозволили Майку Джонсону розпочати в міру успішну кар’єру юриста. Він працював у юрфірмі Kitchens та став партнером у компанії.

Джонсон є ревним протестантом і прихильником так званих "традиційних цінностей". Останній факт проходить червоною стрічкою через всю його політичну кар’єру, яка стартувала на початку третього тисячоліття.

Спочатку це був локальний рівень – Джонсон був членом Комісії з етики та релігійної свободи Південної баптистської конвенції. Також він був старшим адвокатом в "Альянсі захисту свободи". Це впливова організація християнських фундаменталістів, яка ставить собі за мету боротьбу за "традиційні цінності", базовані на консервативній християнській моралі часів "перших поселенців". На переконання "Альянсу", ця боротьба полягає у насаджуванні релігії у школах, а також забороні абортів і представників ЛГБТК+.

Як громадський активіст Джонсон був ініціатором численних регіональних судових розглядів, метою яких було обмеження прав ЛГБТК+. Зокрема, Джонсон намагався скасувати в Луїзіані відміну акту про криміналізацію одностатевих стосунків, хотів заборонити в штаті одностатеві шлюби та повернути до конституції штату визначення, що шлюб є союзом одного чоловіка та однієї жінки. Також Майк Джонсон був професором приватного протестантського університету Ліберті (штат Вірджинія) і викладав у його підрозділі – школі управління Helmes.

Послідовник курсу Трампа

Звісно, такий персонаж не міг не перетнутися з Дональдом Трампом, який вдало використав сподівання американських консерваторів на власне представництво не лише у місцевих органах влади, але й на федеральному рівні.

Політичні кар’єри Трампа та Джонсона розвивались синхронно, звісно, з поправкою на масштаб. Обидва висунули свої кандидатури на виборах у лютому 2016 році та перемогли: Джонсон – влітку, Трамп – восени. Джонсон – став конгресменом, а Трамп – президентом.

Перемога Джонсона сталася завдяки збігу обставин. Багаторічний конгресмен від 4-го округу (Західної Луїзіани) вирішив балотуватися до Сенату, у такий спосіб Джонсон позбувся сильного конкурента та сам став фаворитом. Допомогла йому в цьому риторика, яку він запозичив у Трампа. Ідеї MAGA лягли на здобрену землю – Західна Луїзіана – це аграрна (основна спеціалізація – експорт сільгосппродукції до Канади) і доволі бідна територія, що перебуває багато років у перманентній економічній кризі. До того ж це традиційна вотчина саме республіканців, де у демократів шансів на перемогу фактично нема. Тож перемога Майка Джонсона фактично була забезпечена наперед.

Джонсон це підтвердив, коли у 2018 і 2022 роках знову перемагав на виборах до Конгресу. При цьому він залишався й надалі малопомітним політиком. У Politico після обрання Джонсона на спікера вийшла весела стаття, яка наслідує вже класичне "Who is mister Putin".Виявилось, що більшість експертів та опитаних виданням політиків не з США просто не знали, хто це такий і змушені були вдатися до пошукових систем. Але й там мали проблеми, адже пошук видавав купу однофамільців, серед яких були спортсмени, маніяк та панк-співак з Орегону.

Попри непомітність і невідомість за межами Республіканської партії Джонсон отримав важливу посаду заступника фракції республіканців у Палаті Представників. Він став учасником фракції трампістів всередині Республіканської партії, відомої як "Кокус Свободи", та отримав реноме одного з найконсервативніших конгресменів.

Затятість свою Джонсон продемонстрував у 2020 році, коли відмовився визнавати поразку свого кумира Дональда Трампа на виборах президента США. Тоді ж він брав участь в оскарженні результатів виборів, став одним зі 147 республіканців, що голосували за скасування виборів-2020, а також пояснював перемогу Байдена різноманітними теоріями змови.

Як адвокат та юрист-конституаліст, Джонсон також був в команді Трампа по його захисту від першого імпічменту.

Цікаво. Головний напрямок діяльності Джонсона у Конгресі – боротьба з ЛГБТК+. Він вірить, що гомосексуальність лікується, виступає проти визнання одностатевих шлюбів на федеральному рівні та категорично проти фінансування державою участі трансгендерів у спортивних змаганнях.

Чи є Майк Джонсон антиукраїнським політиком

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Майк Джонсон засудив дії агресора та закликав запровадити проти Росії "виснажливі санкції". У квітні 2022 року він голосував за закон про Ленд-ліз для України. Той самий, який Байден підписував в присутності соратниці Джонсона – конгресвумен Спартц – і презентував їй потім ручку (тоді українці ще не знали, хто то така).

Ми повинні відновити стале американського виробництва енергії, щоб забезпечити більшу стабільність та безпеку тут і для наших європейських союзників. Ми маємо виключити Росію з глобальної торгівлі та міжнародних інститутів. Хоча найкращий час для цих дій минув, ми маємо діяти рішуче,

– так конгресмен Джонсон у лютому 2022 року у твітері закликав США до рішучих дій.

Потім, коли підтримка України стала основою політичного курсу демократів на чолі з Байденом, він змінив риторику разом з іншими представниками трампістів і вже активно висловлювався проти надання Україні збройної та грошової допомоги. Зокрема, Джонсон 6 разів голосував у Конгресі проти збільшення допомоги Україні, в тому числі був проти надання нам допомоги на 40 мільярдів доларів.

Американські платники податків минулого року направили Україні допомогу на суму понад 100 мільярдів доларів. Вони заслуговують на те, щоб знати, чи є український уряд повністю відвертим і прозорим щодо використання цієї величезної суми ресурсів платників податків,

– Майк Джонсон в лютому 2023 у тому ж твіттері вже демонструє зміну політичної позиції.

На його нелюбов до України вказує і низький рейтинг в GOPforUkraine. На щастя, вже перші години після обрання спікером Конгресу найстрашніші побоювання українців нівелювали. Джонсон заявив, що зовсім не проти проєкту адміністрації Байдена про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму 106 мільярдів доларів (нагадаємо, без обраного спікера весь процес було заблоковано). Ба більше, він стане одним з перших, який новий спікер Палати представників поставить на голосування. Щоправда, спочатку Джонсон має подолати спротив власних соратників на чолі з конгресменом Ґейцом, які виступають за розділення єдиного пакету допомоги.

Зверніть увагу! Джонсон є палким прихильником Ізраїлю (він різко засудив ХАМАС за напад 7 жовтня 2023 року і відстоює право Ізраїлю на відповідь, якою б вона не була). При цьому Джонсон є послідовним критиком Китаю та вважає його головною загрозою для США.

Джонсона вже привітав з обранням президент Байден, обрання якого він не визнавав. Це значить, що новий спікер налаштований на конструктив, а вся антиукраїнськість була лише кон’юнктурним способом політичної боротьби.

Отже, швидше можна говорити не про принципового антиукраїнського політика, а про прагматика, який вдало використовує світову кон’юнктуру на свою користь. При цьому він може навіть не знати, де Україна взагалі, і приклад Трампа, який не розуміє різниці між Угорщиною та Туреччиною, тому доказ.