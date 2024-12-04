Про це заявив Майк Джонсон у коментарі журналістам під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Джонсон блокує ініціативу Байдена

Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що не планує виносити на голосування законопроєкт про додаткові 24 мільярди доларів на допомогу Україні. Ба більше, він наголосив, що Байдену буцімто "не належить ухвалювати такі рішення".

В Україні щогодини відбуваються зміни, і я думаю, що, як ми й прогнозували, і як я говорив усім вам за кілька тижнів до виборів, якщо Дональд Трамп буде обраний, це змінить динаміку російської війни проти України. Тому не Джо Байдену ухвалювати відповідні рішення. Зараз у нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та прийняти вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього,

– наголосив Джонсон.

Наразі Білий дім виділяє Україні військову допомогу в рамках пакетів, які були схвалені раніше. Однак минулого тижня Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові 24 мільярди доларів. Близько 16 мільярдів доларів президент США планував виділити на поповнення запасів США, а решту 8 мільярдів доларів – на контракти з американськими компаніями на озброєння українських сил оборони.