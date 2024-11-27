Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Пентагон досяг ліміту на поставку зброї.

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Байден може залишити частину коштів для Україні на розгляд Трампу

Адміністрація Байдена має у розпорядженні понад 6,5 мільярда доларів для передачі озброєння Україні з запасів армії США. Однак Пентагон стикається з лімітом щомісячних поставок зброї без шкоди для обороноздатності країни.

Логістичні проблеми також ускладнюють доставку важкого обладнання ЗСУ.

За підрахунками, для використання всієї суми до 20 січня США повинні відправляти озброєння на 110 мільйонів доларів щодня. Це майже неможливо, і невикористані кошти залишаться на розсуд адміністрації Трампа, який займе посаду після інавгурації.

За даними видання, нині адміністрація Байдена намагається законтрактувати понад 2 мільярди доларів на довгострокові постачання зброї для України та використовує 5 мільярдів доларів для поповнення американських запасів.

Проте Пентагон зосереджується на передачі легших для транспортування боєприпасів та артилерії. Байден прагне зміцнити позиції України перед приходом Трампа, який заявляв про наміри швидко завершити війну.

Серед ключових рішень чинного президента – дозволи на використання ракет ATACMS, передачу протипіхотних мін та списання боргу.