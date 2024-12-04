Об этом заявил Майк Джонсон в комментарии журналистам во время брифинга, передает 24 Канал.

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Джонсон блокирует инициативу Байдена

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что не планирует выносить на голосование законопроект о дополнительных 24 миллиардах долларов на помощь Украине. Более того, он отметил, что Байдену якобы "не принадлежит принимать такие решения".

В Украине ежечасно происходят изменения, и я думаю, что, как мы и прогнозировали, и как я говорил всем вам за несколько недель до выборов, если Дональд Трамп будет избран, это изменит динамику российской войны против Украины. Поэтому не Джо Байдену принимать соответствующие решения. Сейчас у нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и принять указания нового главнокомандующего относительно всего этого,

– подчеркнул Джонсон.

Сейчас Белый дом выделяет Украине военную помощь в рамках пакетов, которые были одобрены ранее. Однако на прошлой неделе Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 24 миллиарда долларов. Около 16 миллиардов долларов президент США планировал выделить на пополнение запасов США, а остальные 8 миллиардов долларов – на контракты с американскими компаниями на вооружение украинских сил обороны.