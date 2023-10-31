Цей пакет відокремлює допомогу Ізраїлю від ширшого запиту Байдена на екстрене фінансування, який включає допомогу Україні та Тайваню. Зокрема, у ньому немає гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі та Ізраїлі.

До теми Джонсон пропонує допомогу лише для Ізраїлю: у Сенаті наполягають на спільному з Україною пакеті

Чому республіканці розійшлися з адміністрацією Байдена щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Як пише видання Bloomberg, план Майка Джонсона оплачує допомогу Ізраїлю шляхом скорочення підписаного Байденом закону про скорочення інфляції, що вимагає скорочення фінансування на 14,3 мільярда доларів.

Відокремлення коштів України від більшої допомоги Ізраїлю створює ризик того, що Конгрес не зможе продовжити допомогу для контрнаступу країни проти Росії, особливо якщо республіканці Палати представників повторять вересневу спробу вимагати змін до імміграційного законодавства США в обмін на фінансування України,

– зазначили у ЗМІ.

Там наголосили, що підхід Джонсона зміцнить підтримку ізраїльського пакета серед консерваторів Палати представників, але викличе спротив з боку демократів. У виданні вважають, що навряд чи ізраїльський захід прийме Сенат без змін, що потенційно призведе до обмеження фінансування.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер розкритикував республіканців за те, що вони не надають допомогу Україні та Тайваню. За його словами, вони нібито поступаються "фальшивим спокусам ізоляціонізму".

Водночас техаський республіканець Чіп Рой заявив, що він проголосував би проти пакету допомоги Ізраїлю.

За це потрібно платити реальними грошима, а не бюджетними трюками,

– заявив він.

Джонсон, який раніше голосував проти допомоги Україні, заявив, що підтримує фінансування допомоги. Однак він хоче вирішувати це окремо та вимагає посиленого контролю за витратами.

Наразі у Сенаті тривають двопартійні переговори щодо просування із комбінованим пакетом, який відповідає всім аспектам запиту Байдена на 106 мільярдів доларів, зокрема 61,4 мільярда доларів для України.

Білий дім застеріг республіканців від політизації підтримки Ізраїлю й України

До речі, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що політизація їхніх інтересів національної безпеки – це "приречена на провал справа".

"Вимога компенсацій за те, аби покрити основні потреби нацбезпеки США, такі як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств і російського імперіалізму, не відповідає нормальному двопартійному процесу і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки та союзів упродовж наступних років", – сказала вона.

За її словами, скорочення фінансування Податкової служби, яке пропонують республіканці, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і призведе до збільшення бюджетного дефіциту.

Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому, створить неприйнятний прецедент, який поставить під сумнів нашу відданість одному з найближчих союзників,

– підкреслила речниця адміністрації США.

Нагадаємо, що напередодні новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував виділити допомогу лише для Ізраїлю. Законопроєкт планують розглянути цього тижня.