По данным СМИ, говорится о 106 миллиардах долларов. Более 60 из них планируют выделить на помощь Украине.

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Зеленский провел разговор с Байденом

Владимир Зеленский 20 октября провел телефонный разговор с Джо Байденом. Украинский лидер поблагодарил Байдена за выполнение оборонных договоренностей. В частности, за предоставление ракет ATACMS. Президент подчеркнул, что они помогут ускорить деоккупацию украинских территорий.

Провел разговор с Президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей. Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя,

– заявил украинский лидер.

Разговор он охарактеризовал как союзнический. Украина получила мощный сигнал поддержки. Президенты обсудили дальнейшие шаги по сотрудничеству двух государств. Речь идет о защите свободы.

Зеленский отметил, что он также признателен Конгрессу – обеим партиям, а также – всему американскому народу. США активно поддерживают Украину с самого начала полномасштабного вторжения России.