За даними ЗМІ, мовиться про 106 мільярдів доларів. Понад 60 з них планують виділити на допомогу Україні.
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Зеленський провів розмову з Байденом
Володимир Зеленський 20 жовтня провів телефонну розмову з Джо Байденом. Український лідер подякував Байдену за виконання оборонних домовленостей. Зокрема, за надання ракет ATACMS. Президент наголосив, що вони допоможуть пришвидшити деокупацію українськиз територій.
Провів розмову з Президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей. Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою,
– заявив український лідер.
Розмову він схарактеризував як союзницьку. Україна отримала сильний сигнал підтримки. Президенти обговорили подальші кроки у співпраці двох держав. Мовиться про захист свободи.
Зеленський зауважив, що він також вдячний Конгресу – обом партіям, а також – усьому американському народу. США активно підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.