Темою телефонної розмови стало посилення оборонних спроможностей українців. Зеленський зауважив, що надання ATACMS дуже надихнуло народ.

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Провів розмову з Президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей. Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що подякував Байдену за візит Пенні Пріцкер – візит спецпредставниці. Український лідер зауважив, що почали продуктивні переговори. Мовиться про шляхи використання російських активів.