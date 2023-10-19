Темой телефонного разговора стало усиление оборонных возможностей украинцев. Зеленский заметил, что предоставление ATACMS очень вдохновило народ.
Обратите внимание Еще в сентябре намекали, что ATACMS будут: эксклюзивное интервью с Подоляком
Владимир Зеленский вечером 19 октября провел телефонный разговор с Джо Байденом. Украинский лидер поблагодарил американский коллегу за выполнение оборонных договоренностей.
Темой телефонного разговора стало усиление оборонных возможностей украинцев. Зеленский заметил, что предоставление ATACMS очень вдохновило народ.
Обратите внимание Еще в сентябре намекали, что ATACMS будут: эксклюзивное интервью с Подоляком