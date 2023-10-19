Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил, почему передача ракет состоялась "тихо" и прокомментировал истерику Владимира Путина по этому поводу.

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При каких условиях ATACMS кардинально изменят ход войны

Россияне в последнее время говорят вроде бы: "А зачем ATACMS, если война и так проиграна?" Если война вами уже проиграна, то мы просто ускорим ее конец тем, что у нас будут дальнобойные ракеты. Однако теперь есть ATACMS, еще будут F-16. Мы постоянно ждем вундерваффе, забывая, что мы и ВСУ и являемся той вундерваффе, что изменит ход истории.

Это правильно, что общество ожидает какого-то сверхоружия, которое позволит ускорить финализацию войны. Все-таки это великая война. И это война против достаточно мощной страны. Не такой мощной, как она себя сама рисовала, но все равно мощной, у которой множество форматов разного советского оружия.

Безусловно, люди хотят ускорить справедливую финализацию. Поэтому ожидают, что еще сейчас будут F-16, ATACMS, другие виды оружия, что это позволит (ускорить финал войны – 24 Канал). Это очень хорошо, потому что позволяет стране держаться.

Хочу, чтобы люди продолжали верить, что эти форматы оружия действительно помогают. Вопрос немного в другом – в количестве. Если будет соответствующее количество и своевременная поставка, то это действительно будет существенно влиять на ход событий на переднем крае.

Это очень важно – о количестве говорить. Не о каких-то новых видах оружия, а именно о количестве. Даже эти старые модификации ATACMS доказали то, что они крайне эффективны по уничтожению логистики российской оккупационной армии.

Если их будет больше, если они будут более дальнобойными, например, не 165 километров, а 300 километров, это позволит существенно уменьшить боеспособность российской армии.

В частности, это понимают партнеры. Но партнеры еще для себя должны решить два вопроса. Во-первых, они все же должны понять, что все эти проблемы, которые проявляют себя на других территориях, в других регионах, в частности, на Ближнем Востоке, все это цепочки одной большой проблемы под названием Россия.

Поэтому нужно для себя решить, что мы считаем: Россия должна проиграть эту войну и пойти на политическую трансформацию. Россия должна существенно измениться, а это возможно только после того, как она проиграет.

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Маленький феномен. Если мы говорим о Второй мировой, например, что нацистская пропаганда в Германии достаточно существенно влияла на людей и они действительно были шокированы после войны, когда увидели те преступления, которые совершала нацистская "команда", то Россия существенно отличается от этого.

Не все безусловно поддерживают Путина и войну. Однако сегодня у граждан России есть возможность оценить все зверства, которые совершает оккупационная армия в Украине, сделать выводы и вообще не поддерживать то, что делает Путин. Но они же поддерживают, правильно?

Это не вопрос пропаганды, как в Германии было в нацистские времена. Это вопрос сознательного выбора. Должны просто понимать, что это имеет немножко другой вид. Партнеры должны понять, что Россия может измениться исключительно не тогда, когда там пропаганда начнет что-то другое говорить в самой России, нет. А только когда Россия проиграет.

Тогда общество станет платить цену за войну – репарации, судебные приговоры и т.д. И только после этого мы можем получить другую архитектуру глобальных политических процессов, чем то, что мы видим сегодня.

И безотносительно к Путину посоветую вспомнить чудесное чаепитие у "Безумного Шляпника". Это пример того, что такое Путин, когда он эти свои речи говорит на пресс-конференции.

Путин готов умолять о переговорах

Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что Украина якобы готова, хочет переговоров и назвал "правильной трансформацией". О какой "трансформации" он говорит? И кто это заговорил о "переговорах, даже не достигая каких-либо стратегических побед на фронте"?

Мне кажется, что ему вообще как раз эти театральные постановки и делают. То есть приносят какую-то информацию, которая не соответствует действительности, проводят заседания, где говорят, что "мы уничтожили 18 – 19 тысяч бронетехники, 1900... К нас уже там есть абсолютно крутые "Буревестники" и так далее, нас все боятся и мы уже где-то "захватываем".

Это нонсенс серьезно воспринимать, что говорит человек, который нереалистичен и совершенно отсутствует в объективной информации. Он ее не получает, сознательно живет в своем иррациональном мире, что-то придумывает и сам с собой воюет.



Путин на пресс-конференции / Getty Images

Он же провел "демилитаризацию". В чем особенность Путина? Когда он что-то говорит, то не уточняет, что именно он имеет в виду. Он говорит о демилитаризации России. Просто мы думали, что это какие-то другие демилитаризации. Говорит о нацификации России, не "денацификации" каких-то других стран. Ведь единственная страна, которая сегодня и физически, и идеологически близка к нацистской идеологии один в один – это Россия.

А еще и до этого является донатором глобальной сети неонацистов. Это просто надо немножко иначе воспринимать. И когда он говорит о переговорах, он говорит не о том, что в Украине кто-то хочет переговоры, у нас нет возможности. Это Путин просто вымаливает уже.

Он практически готов был на колени стать в Пекине, чтобы сказать: "Хочу переговоры, дайте мне эти переговоры. Все кричим: "Хотим переговоры". Но есть нюанс, будь он умен, то понимал бы, что переговоры начинаются, как только ты оставил территорию Украины.

Хочешь переговоры? Не вопрос. Вышел с территории Украины, а там уже будем искать условия, будут посредники, площадки, потому что тогда будем говорить о компенсациях в этой войне, последующих отношениях и т.д. Но у тебя первый шаг – выйди с территории Украины. Нет, Путин ведь не об этом говорит. Он говорит не о переговорах, а исключительно о капитуляции Украины.

Для него сегодня очень важно остаться на оккупированных территориях. Достроить там эшелоны обороны. Снизить интенсивность огня, чтобы в это время перестроить свою милитарную экономику. То есть добавить туда инвестиции, наделать снарядов или там забрать у Северной Корее и т.д.

Доинвестировать эти ультрапротестные настроения и из-за миграционных кризисов, и из-за того, что происходит на Ближнем Востоке. То есть, такую масштабную "эрозию" политического пространства в Европе сделать. Еще можно теракты какие-то применить несколько десятков и тому подобное.

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И в это время расшатать все, что можно, относительно поддержки Украины. После этого инвестировать много денег или параллельно с тем в то, чтобы мы здесь внутренне друг друга начали бить. И в это время они спокойно начнут следующие этапы экспансии.

Если Украина не выиграет эту войну, тогда все, что мы видим и на Ближнем Востоке, и в других регионах, действительно будет постепенно трансформироваться в один большой процесс под названием "глобальная война". Она может быть второй холодной войной или третьей горячей войной, многоэтапной в разных сегментах.

Для Путина важно сохраниться с политической стороны во внутреннем пространстве России. Так что для этого Путину главное не проиграть в Украине. Он постоянно говорит о капитуляции, которую предлагает Украине, но это странно выглядит. "Вы только ATACMS заберите, пожалуйста, ведь для нас это имеет несколько иной вид относительно логистики этой войны".

Он отправил "Кинжалы" патрулировать акваторию Черного моря. Это он угрожает, говорит, что и дальше будет убивать гражданское население Украины. На это нужно реагировать.

Почему ATACMS передали "тихо"

Когда прилетело по военным объектам на оккупированных территориях – аэродромах Бердянска и Луганска, прочла это в эфире и на том завершила. А через несколько часов вышел президент и сказал, что это были ATACMS и они добрались до своей цели. Как удалось или за счет чего удался этот перелом? Что сыграло ту ключевую роль и почему так тихо?

Тихо, потому что надо, чтобы были сюрпризы. Это война. Я понимаю, что вся война в прямом эфире у нас идет. Но между тем нужно, чтобы Россия не была готова к определенным действиям, которые будет применять Генеральный штаб Украины. И это очень хорошо.

Соответственно, когда мы обсуждали визит Президента Украины в Соединенные Штаты, мы же говорили, что там есть соответствующие крайне положительные результаты, поэтому "давайте дождемся". У нас есть такая особенность, она мне нравится.

Обратите внимание! В сентябре 2023 года Владимир Зеленский посетил США. Во время визита он договорился с Джо Байденом о передаче Украине ракет ATACMS.

Мы, общество, не имея доступа к информации, начинаем сразу искать, что "где-то что-то не так, все плохо, ничего нет". Нет, результаты есть, но их нужно умножать дальше на 2, 3, 4. То есть ATACMS должно быть больше.

Не только ATACMS, но и любых дальнобойных ракет. Дальность должна быть больше и использовать их нужно будет чаще. Тогда это существенно повлияет на ход событий по переднему краю. Мы не раз говорили, что в этой войне очень важно уничтожить логистические возможности врага.

Спутниковые снимки вражеского аэродрома в Бердянске / Фото "Схемы"

Ведь тогда это существенно изменит его ресурсные балансы. У него не будет достаточно снарядов, систем РСЗО, возможности производить ротации и т.д. И так можно будет его значительно эффективно уничтожать.

А параллельно с этим, если мы говорим об аэродромах, это же о тактической авиации. Это единственный на сегодня доминантный аргумент, который Россия все еще использует. Это винтокрылы, тактическая авиация по переднему краю. Они постоянно атакуют наших ребят, которые идут вперед и, безусловно, так имеют определенные возможности это все тормозить.

Понятно, что чем дольше тянется война, тем больше нестабильности в мире. Один конфликт там, Африканский континент, Ближний Восток и т.д. И будут другие, если война будет тянуться, потому что первый источник всего нестабильного сегодня в мире – это Россия.

ATACMS – это очень замечательно. Мы должны подтвердить, что есть определенные договоренности. И мы их подтверждаем, что используем западное оружие исключительно по военным объектам России на оккупированных территориях. Мы это действительно делаем.

Не считаем нужным уничтожать что-то российское на российской территории, потому что будет кому уничтожать. Имеется в виду – российским гражданам. Ключевой вопрос сегодня – это только количество.

Почему враг вцепился в Авдеевку

Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Я так понимаю, что хотят сделать то же, что и с Бахмутом. Это "достижение" якобы им нужно для того, чтобы поднять рейтинг Владимира Путина перед так называемыми "выборами". Денис Пушилин уже начал рассказывать, что оккупанты якобы "сжимают кольцо вокруг Авдеевки".

Во-первых, субъект Пушилин пусть научится "сжимать мышцы" соответствующие у себя, а тогда что-то говорит. Он дождется юридических или физических претензий. У меня нет никакого сомнения на этот счет. Нет смысла обращать внимание на то, что он говорит.

Как и обсуждать, что есть какая-то политическая зависимость от событий на линии фронта к политическим событиям в России. Там нет конкурентной политики, выборов, ничего нет. Нет смысла думать, что они хотят как-то повлиять на свои сообщества или общество. Это общество живет в лагере. Оно не только запугано, но и искренне верит в то, что надо убивать украинцев.

И здесь ключевая концепция. Они, как и на Бахмуте, так и на Авдеевке, на Купянске идут вперед не для того, чтобы сделать что-то к какой-то дате, а для того, чтобы просто убивать украинцев. Они будут делать это, пока мы их не уничтожим. Здесь не надо искать какую-то политическую подоплеку. Они просто хотят убивать.

Относительно Бахмута. Там Украина доказала, что у России нет способности к эффективным масштабным наступательным действиям. Это важно осознавать. Потому что, когда Генштаб принимает оборонительные или наступательные решения, то они имеют определенное логическое внутреннее объяснение.

Бахмут показал международным партнерам, что у России нет возможности проводить успешные масштабные наступательные действия. В Бахмуте было уничтожено очень большое количество российских военнослужащих. Но каких? Наиболее боеспособного подразделения на тот момент, которого уже не существует – ЧВК "Вагнера".

Это была самая боеспособная и мобильная часть России. Они быстрее всех принимали решения, существенно влияли на ход событий. Но что произошло в результате Бахмута? ЧВК "Вагнера" и юридически, и физически уничтожена.

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ЧВК "Вагнера" активно провела определенное мероприятие под названием "марш недовольных" на Москву. Это существенно сломало огромную часть репутации Путина. Показало, что у России нет никаких предохранителей против силовых переворотов. После этого были уничтожены "харизматические, пассионарные" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Это последствия Бахмута с точки зрения эффективного планирования.

Относительно Авдеевки. Сегодня эти остатки наступательных возможностей Россия отправила на Авдеевку. Продвижения там нет. Но зато есть огромное количество уничтоженной техники. Также Россия, когда строила план атаки на Авдеевку, считала, что таким образом сможет оттянуть наши резервы от других направлений, где идут наступательные украинские операции.

Нет, это не удалось. Единственный мотив, который они хотят продать определенным политическим элитам в других странах: "смотрите, мы же Донецкую область полностью забрали. Давайте, мы готовы все остальное отдать или готовы о чем-то говорить, но Донецк оставим за нами".

Это как "торговая площадка", которую они пытаются построить. Оно так не будет работать, но какие-то резоны для внешнего рынка они хотят себе нащупать.

Я понимаю, что 603 дня войны – это очень тяжело. Мы можем говорить, что сегодня много проблем; у нас есть определенная стагнация и тому подобное. Но просто должны каждый раз, когда будем говорить о проблемах, а они у нас действительно есть – и внутренние, и внешние, – осознавать, что если мы хотим иметь Украину – нет никакого шанса разговаривать с Россией.

Если не хотим иметь – тогда должны думать о компромиссах; говорить, что неправильно было что-то в Бахмуте или Авдеевке.

У нас абсолютно эффективное и профессиональное военное руководство. В принципе, мы принимаем соответствующие политические решения. Особенно на внешних политических рынках. У нас достаточно эффективная помощь от наших партнеров.

У нас есть все необходимые ресурсы. Их нужно увеличивать: и свое производство; и переговорные процессы, чтобы получать больше техники. Те же ATACMS. Все это нужно делать, делать и делать.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.