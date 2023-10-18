Вражеский диктатор считает, что ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте. Об этом Путин заявил во время своей конференции 18 октября, информирует 24 Канал.

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Путин прокомментировал передачу Украине ATACMS

Так, президент страны-оккупантки уже успел заявить, что Россия якобы сможет отбивать атаки этих ракет. По его мнению, они "не изменят кардинально ситуацию" на фронте, а "только продолжат агонию Украины".

Россия сможет отбивать эти атаки, это очередная ошибка США. Поставки наносят ущерб и создают дополнительную угрозу,

– сказал Путин.

Путин высказался об ATACMS для Украины: смотрите видео

В то же время он пригрозил, что патрулирование над Черным морем будет "осуществляться МиГ-31 с "Кинжалами".

ATACMS для Украины: все, что известно