Вражеский диктатор считает, что ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте. Об этом Путин заявил во время своей конференции 18 октября, информирует 24 Канал.

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Путин прокомментировал передачу Украине ATACMS

Так, президент страны-оккупантки уже успел заявить, что Россия якобы сможет отбивать атаки этих ракет. По его мнению, они "не изменят кардинально ситуацию" на фронте, а "только продолжат агонию Украины".

Россия сможет отбивать эти атаки, это очередная ошибка США. Поставки наносят ущерб и создают дополнительную угрозу,
– сказал Путин.

Путин высказался об ATACMS для Украины: смотрите видео

В то же время он пригрозил, что патрулирование над Черным морем будет "осуществляться МиГ-31 с "Кинжалами".

ATACMS для Украины: все, что известно

  • США передали Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью на 950 суббоеприпасов, сообщило The New York Times. В то же время США поставили Украине условие не бить по территориям России.
  • Ракеты передавали тайно, опасаясь, что Россия атакует груз в момент передачи.
  • Отметим, что переданная модификация имеет дальность 165 километров.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подтвердил применение дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, договоренности с Байденом выполняются очень точно – ATACMS себя показали.
  • Из-за передачи Украине ATACMS россиянам придется увести часть самолетов как можно дальше от линии фронта, считают аналитики ISW.
  • Исследователи отметили, что США, вероятно, тайно доставили системы ATACMS, чтобы дать украинским силам преимущество-сюрприз. Россияне, в свою очередь, были шокированы этим шагом.