Вражеский диктатор считает, что ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте. Об этом Путин заявил во время своей конференции 18 октября, информирует 24 Канал.
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Путин прокомментировал передачу Украине ATACMS
Так, президент страны-оккупантки уже успел заявить, что Россия якобы сможет отбивать атаки этих ракет. По его мнению, они "не изменят кардинально ситуацию" на фронте, а "только продолжат агонию Украины".
Россия сможет отбивать эти атаки, это очередная ошибка США. Поставки наносят ущерб и создают дополнительную угрозу,
– сказал Путин.
Путин высказался об ATACMS для Украины: смотрите видео
В то же время он пригрозил, что патрулирование над Черным морем будет "осуществляться МиГ-31 с "Кинжалами".
ATACMS для Украины: все, что известно
- США передали Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью на 950 суббоеприпасов, сообщило The New York Times. В то же время США поставили Украине условие не бить по территориям России.
- Ракеты передавали тайно, опасаясь, что Россия атакует груз в момент передачи.
- Отметим, что переданная модификация имеет дальность 165 километров.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подтвердил применение дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, договоренности с Байденом выполняются очень точно – ATACMS себя показали.
- Из-за передачи Украине ATACMS россиянам придется увести часть самолетов как можно дальше от линии фронта, считают аналитики ISW.
- Исследователи отметили, что США, вероятно, тайно доставили системы ATACMS, чтобы дать украинским силам преимущество-сюрприз. Россияне, в свою очередь, были шокированы этим шагом.