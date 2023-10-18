Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что Украина наверняка продолжит наносить удары ракетами ATACMS по врагу. Однако это будет зависеть от количества полученных боеприпасов.

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Кремль молчит

Россияне из-за ударов ATACMS по аэродромам будут вынуждены отодвинуть их в тыл, и это будет иметь влияние на ведение боевых действий врагом.

Одно дело, когда аэродром в Бердянске находился на расстоянии примерно 90 километров от линии фронта. А если россиянам придется оттягивать авиацию на 200 километров, то это потребует большего использования моторесурса и топлива. Кроме того, увеличится подлетное время авиации,

– отметил военный обозреватель.

К тому же россиянам нужно будет выстраивать новую логистику – оттягивать базы, склады, командные пункты. И это должно облегчить ВСУ ведение наступления и обороны.

Удары ATACMS по оккупированным территориям вызвали истерическую реакцию у российского сообщества военкоров. В то же время, официальной реакции Кремля пока нет, но возможно и не будет, ведь, по мнению Поповича, когда происходят значительные события вроде этой, российские власти молчат и как страус прячут голову в песок.

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Были политические причины

В США долгое время принимали решение о предоставлении Украине ракет ATACMS, и для этого, по мнению военного обозревателя, были политические причины. Однако сейчас они изменились и вполне возможно, что Белый дом решил передать ВСУ это оружие, чтобы активизировать наше продвижение на Южном фронте.

"Именно на этом направлении россияне имели преимущество в воздухе. И ракеты ATACMS могут сократить отрыв наших сил на Юге. Ведь им придется перебрасывать свои аэродромы, а это будет иметь влияние на оперативность выполнения боевых задач армейской авиацией", – подчеркнул Денис Попович.



Украина получила ATACMS / Инфографика 24 Канала

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