Ракеты ATACMS ждали очень долго. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 октября подтвердил их использование.

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Какие ракеты получила Украина

Есть разные модели ракет ATACMS. Источники The New York Times утверждают: ATACMS, переданные Украине, содержат кассетные боеприпасы – более маленькие бомбы, которые могут наносить ущерб на большой территории.

ATACMS очень ждали, поскольку эти ракеты – дальнобойные. И хотя их считают ракетами малой дальности, они могут достать оккупированные территории и ускорить их деоккупацию.

Известно, что дальность этих ракет тоже разная: она может достигать 300 километров, но, по некоторым данным, Украина получила ракеты дальностью 160 километров.



Характеристики ракет ATACMS / Инфографика 24 Канала

Как видим, кассетные боеприпасы также упомянуты.

В соцсетях публикуют карту Украины, на которой видно, куда могут долететь предоставленные нам ракеты.

Куда могут достать ATACMS/ Фото "Скринька Пандори"

Источники The Washington Post также говорят о кассетных боеприпасах и называют дальность предоставленных нам ракет как 160 километров. Издание пишет, что ATACMS даст Украине новый импульс для контрнаступления и позволит достать россиян глубоко в тылу.

В чем преимущества ATACMS

Ракеты ATACMS достаточно точные, маневренные (изменяют свою траекторию во время полета) и очень быстрые. Чтобы их запустить, не нужны истребители – а это важно для Украины. Достаточно реактивной системы залпового огня, в то время как для запуска других ракет требуется авиация.

Россиянам нечего им противопоставить – разве что передислоцировать свои подразделения. В Офисе президента считают, что предоставление этого оружия откроет новую главу в российско-украинской войне, где на нашей стороне будет неоспоримое преимущество.

24 Канал собрал детали о модификации ракет ATACMS. Подробно о характеристиках оружия читайте в статье "Могли поразить вертолеты россиян в Бердянске: что известно о ракетах ATACMS, которые получила Украина".

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Что известно о кассетных боеприпасах