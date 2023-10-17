На ракети ATACMS чекали дуже довго. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 17 жовтня підтвердив їхнє використання.

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Які ракети отримала Україна

Є різні моделі ракет ATACMS. Джерела The New York Times стверджують: ATACMS, передані Україні, містять касетні боєприпаси – менші бомби, які можуть завдавати шкоди на великій території.

На ATACMS дуже чекали, оскільки ці ракети – дальнобійні. І хоча їх уважають ракетами малої дальності, вони можуть дістати окуповані території і пришвидшити їхню деокупацію.

Відомо, що дальність цих ракет також різна: вона може сягати 300 кілометрів, але, за деякими даними, Україна отримала ракети дальністю 160 кілометрів.

Характеристики ракет ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

Як бачимо, касетні боєприпаси також згадано.