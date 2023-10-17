Збройні Сили отримали американські танки вчасно – понад половина з них була в Україні ще у вересні. Наразі Abrams перевіряють та готують до участі у бойових діях проти Росії.
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Abrams скоро відправляться на фронт
Представник армії США в Європі та Африці Мартін О’Доннелл повідомив, що Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams, які адміністрація Байдена пообіцяла Києву. Українці завершили навчання в Німеччині та повернулися додому разом із боєприпасами та запасними частинами до бронемашин.
О’Доннелл заявив, що Сполучені Штати виконали свою частину обіцянки, тепер за Україною рішення, де застосувати цей потенціал. Однак перед відправкою танків у зону бойових дій потрібен час на перевірку наявності необхідних елементів підтримки та визначення місця, де ці танки будуть корисними.
Я думаю, що Україна буде обмірковано вирішувати, коли і де вона це використовуватиме. Танк Abrams — чудова бронемашина, але це не срібна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися,
– заявив представник США.
Володимир Зеленський повідомляв, що перший Abrams з обіцяних прибув в Україну наприкінці вересня. Вони надійшли швидше, ніж очікувалося, що дозволить використати їх в наступі перед настанням зими.
Навіщо Україні Abrams
- Кирило Буданов повідомив, що танки Abrams Україна використовуватиме лише у ретельно продуманих операціях, оскільки використовуючи їх у звичайних боях є ризик швидко їх втратити. Вони стануть опорою проривних дій ЗСУ.
- На плацдарм, який створить ЗСУ, росіяни перекидатимуть велике скупчення артилерії, бронетехніки. Потрібно там повноцінно розгорнутися для того, щоб відсунути ворога, закріпитися і почати активно вести бойові дії. Саме для цього ймовірно знадобляться Abrams.
- Танки Abrams можуть точково підсилити якусь ділянку фронту або якусь одну бригаду. Якщо застосування цих танків буде успішним, надалі США можуть надати більше одиниць.