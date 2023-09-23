Джо Байден після зустрічі з Зеленським 21 вересня заявив, що Україна отримає перші танки Abrams вже наступного тижня. Окрім цього, президент США оголосив про новий пакет допомоги Україні.

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Проблеми важкої бронетехніки

Голова ГУР Кирило Буданов розповів, що Збройні Сили дуже обережно будуть використовувати американські танки Abrams. До України прямує 31 одиниця техніки, які армія з нетерпінням чекає. Однак ці танки не будуть брати участь у боях на передовій.

Їх слід використовувати дуже спеціально для дуже конкретних, добре розроблених операцій, тому що якщо вони використовуються на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго на полі бою. Їх потрібно використовувати в тих проривних операціях, але у дуже добре підготовлених,

– розповів керівник ГУР.

Українці не можуть просто розгорнути батальйонну танкову групу десь на полі бою, тому що її легко вразить артилерія. Наприклад, росіяни під Вугледаром йшли в атаку бойовими колонами, які просто знищила українська армія.

Великими проблемами для бронетехніки є щільні замінування території та FPV-дрони, які активно використовують обидві сторони. Це знівелювало роль танків на всіх напрямках. Зараз ця техніка використовується лише для евакуації або для швидкого транспортування піхотних команд до певного місця, але вона не бере участі в бойових діях.

Abrams підсилять фронт