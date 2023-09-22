Джо Байден та Володимир Зеленський зустрілися у Вашингтоні 21 вересня. Це відбулося під час візиту українського лідера до США. У Білий дім Зеленський прибув разом з першою леді Оленою Зеленською. Їх зустріли Джо Байден та Джил Байден. Після цього президенти провели переговори в Овальному залі Білого дому, інформує 24 Канал.

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Згодом Байден та Зеленський вийшли на пресконференцію. Там Байден розповів, коли Україна отримає перші танки Abrams. За словами президента США, це станеться вже наступного тижня.

Зауважте! Раніше Олексій Данілов озвучив приємну новину. Він повідомив, що США передадуть більше танків Abrams, аніж анонсували.

Окрім того, під час зустрічі з Зеленським Байденом оголосив про новий пакет допомоги, який Штати надають Україні. Президент США наголосив, що він допоможе нашій державі у найтемніший та найхолодніший час. Зокрема, посиливши захист критичної інфраструктури.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США підтримують нас. За це українці вдячні владі Штатів та народу країни.