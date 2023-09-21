Протокол передбачає, що зустріч триватиме 40 – 50 хвилин. Згодом президенти вийдуть до преси з низкою важливих заяв, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Зеленський покине Вашингтон із пакетом військової допомоги на зиму, – CNN

Володимир Зеленський у розмові з журналістами вже схарактеризував свій візит як "дуже важливий".

Зеленські прибули у Білий дім / Офіс Президента

Зеленський у США – головне

У другій половині вересня український лідер та перша леді вирушили до США. Зокрема, Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН. Президент закликав ООН до конкретних дій.

Зеленський наголосив, що українські воїни "своєю кров'ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями". Наші герої зупиняють агресію, а також – захищають принципи Статуту ООН.