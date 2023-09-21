Офіційний представник США повідомив ЗМІ, що Білий дім планує оголосити про новий пакет допомоги Україні. Це станеться ще у той час, коли Зеленський – у США.

Зверніть увагу Військова допомога може змінитись: як на це вплине зустріч Зеленського з Байденом

Зокрема, мовиться, що у новий пакет увійдуть додаткові засоби артилерії та протитанкової оборони, а також – ППО. Це допомога Україні для контрнаступу ЗСУ, який наразі триває.

Повідомляють, що Зеленський поїде з Білого дому зі значним пакетом додаткових можливостей для підтримки короткострокової та довгострокової оборони.

Очікують, що нова допомога має допомогти Україні пережити важку зиму, коли кількість російських терористичних атак зросте.

Байден хоче почути про контрнаступ ЗСУ

Джон Кірбі – координатор Ради нацбезпеки Білого дому – наголосив, що Джо Байден хоче дізнатися про розвиток контрнаступу ЗСУ. Президент США з нетерпінням очікує почути про прогрес, якого вдалося досягнути воїнам ЗСУ. Окрім того, Байден чекає реальної оцінки з боку Зеленського ситуації на полі бою.