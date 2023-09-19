Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, Байден хоче запевнити Зеленського, що підтримка США триватиме й надалі.

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Байден чекає на зустріч із Зеленським

Президент із нетерпінням чекає, щоб почути від Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають, – свого роду його власну оцінку того, який вигляд має ситуація на полі бою,

– сказав Кірбі.

Він зазначив, що Байден хоче запевнити Зеленського, що підтримка США триватиме.

До речі, зустріч у Білому домі відбуватиметься у "критично важливий час". Кірбі наголосив, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, Росія звертається до інших країн-ізгоїв, а міжнародна спільнота об'єднується на підтримку України.

Представник Білого дому також розповів, що Зеленський під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США

"Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден", – додав він.

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