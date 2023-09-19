Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, Байден хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжаться и дальше.
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Байден ждет встречу с Зеленским
Президент с нетерпением ждет, чтобы услышать от Зеленского об украинском контрнаступлении, а также достигаемом ими прогрессе – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя,
– сказал Кирби.
Он отметил, что Байден хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжена.
Кстати, встреча в Белом доме будет проходить в "критически важное время". Кирби подчеркнул, что ВСУ продолжают добиваться успехов в контрнаступлении, Россия обращается к другим странам-изгоям, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины.
Представитель Белого дома также рассказал, что Зеленский во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США.
"Для членов Конгресса важно услышать непосредственно от президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", – добавил он.
Визит Зеленского в США: что известно
- Напомним, что 18 сентября Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где проходит 78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.
- В Вашингтоне у президента запланированы встречи с Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством, американским бизнесом, журналистами и общиной.
- Кстати, президент побывал в клинике Staten Island University Hospital. Там на лечении и реабилитации находятся украинские воины.