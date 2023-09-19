Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, Байден хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжаться и дальше.

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Байден ждет встречу с Зеленским

Президент с нетерпением ждет, чтобы услышать от Зеленского об украинском контрнаступлении, а также достигаемом ими прогрессе – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя,

– сказал Кирби.

Он отметил, что Байден хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжена.

Кстати, встреча в Белом доме будет проходить в "критически важное время". Кирби подчеркнул, что ВСУ продолжают добиваться успехов в контрнаступлении, Россия обращается к другим странам-изгоям, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины.

Представитель Белого дома также рассказал, что Зеленский во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США.

"Для членов Конгресса важно услышать непосредственно от президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", – добавил он.

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