Украинский лидер подчеркнул, что приоритетом является поддержка украинцев и благодарность тем, кто им помогает. Кроме того, Зеленский наметил свои планы на время визита в США.

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Какие события запланированы у Зеленского в Штатах

Зеленский заметил, что дальше его ждут важные и насыщенные дни. В частности:

Генеральная Ассамблея ООН;

Саммит целей устойчивого развития;

Совет Безопасности.

Не обойдется без ряда двусторонних встреч.

В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встретлюсь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость,

– подчеркнул Зеленский.

С кем из лидеров еще встретится президент